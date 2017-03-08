宜市大客車轉彎壓倒路人 消防送醫急救中

大客車壓到路人，消防出動器材車搶救。（記者簡惠茹攝）

2017-03-08 19:28

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕今天晚間6點左右 一台大客車轉彎時，右後輪壓到一名行人，女性趴在地上，背部朝上，右腿壓在輪胎的下方，當場沒有呼吸心跳。

宜蘭縣消防局今天晚上6點接獲報案，一名女性過馬路時被公車客運壓到，女性當場沒有呼吸心跳，消防隊出動器材車搶救，現場剛好有一名陽大醫院加護病房主治醫師陳正昱經過，馬上協助搶救，建議以最新技術，背部CPR方式爭取搶救時間。經過10分鐘左右，人員終於救出，送往陽大醫院急救中。

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