轎車逆向上快速道路 嚇壞其他駕駛

2017-03-08 19:48

〔記者王駿杰／新竹報導〕實在好危險！一名男子今天中午開車行經台68線東西向快速道路，車剛過竹科、竹北匝道口，竟發現一台轎車高速逆向行駛在分隔島旁，嚇壞不少汽車駕駛，紛紛迅速讓開。這名男子事後將逆向影片PO上臉書社團「新竹爆料公社」，引發熱議，紛紛表示「三寶出現囉！」。

警方指出表示，在快速道路逆向行駛，可依道路交通管理處罰條例第33條第1項第7款處3000元以上6000元以下罰鍰之，如經查證有違反危險駕駛，還可依道路交通管理處罰條例第43條，處6000元以上2萬4000元以下罰鍰。