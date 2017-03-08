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「孫大哥」救難溺水身亡 同事友人不捨

磐石救難隊員孫宏新（左一）平日參與大小山難救援，大隊長曾俊賓（左二）對他罹難感到痛心與不捨。（記者姚岳宏翻攝）

2017-03-08  20:49

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市消防局消防員李盈勳攀登花蓮南二子山失蹤，協助救人的「磐石」搜救隊員孫宏新，上午遭湍急水流沖走，救起時已無生命跡象，他的妻子及兩女兒得知後搭火車趕往現場，同事及友人都對他發生意外感到震驚與不捨。

磐石搜救隊大隊長曾俊賓人也趕往花蓮，他對發生意外感到很難過，他說孫宏新參加磐石搜救隊有一年多了，平日熱心助人，只要有山難救援勤務，不管多晚、多冷、多難，他每場必到，這次他從救援第一天就上去，一直努力尋人沒離開過現場。

據了解，孫宏新平常熱愛爬山，經常挑戰攀爬百岳，公務員退休後，先後到國家公園擔任步道志工，也當林務局志工，幫忙扛石頭，體能不錯，一年多前開始加入磐石救難隊，不但出錢出力，還不時自己煮東西請其他隊員吃，大家都說「孫大哥人真的很好！」

上午磐石救難隊人員在萬榮鄉恰堪溪、初見溪交會處渡溪，隊員孫宏新遭湍急水流沖走，花蓮空勤總隊出動直升機11時03分發現孫男的黃色背包，人員則漂流到下方2公里，救起後送醫，到院前已無呼吸心跳。

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