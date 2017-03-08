雲林縣警局慶婦女節 局長贈女性同仁巧克力玫瑰花

2017-03-08 19:02

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣警察局慶祝「國際婦女節」，甫上任半個月的局長許錫榮，今天至局內各辦公室向女性員工致意，並致女性同仁巧克力玫瑰花，感謝她們雖然蠟燭兩頭燒，奔走於工作與家庭之間，但個個都是警局與家庭的重要支柱。

女同仁收到的「花」，花瓣以肥皂手工精製而成，中心綴有金莎巧克力，模樣品緻高雅並帶有淡淡香氣，兼具美麗與實用的優點；女性同仁則感謝男性同仁的體貼，展現警局對於兩性平權的重視與實現。

對於如何確保婦幼安全，許錫榮除建議婦女要自己多注意周邊安全外，警察局婦幼隊在治安死角及校園安全問題上，也會加強防範。