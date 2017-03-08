| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
經典賽Live》江少慶退場 荷蘭追平比數
 首頁 > 社會

雲林縣警局慶婦女節 局長贈女性同仁巧克力玫瑰花

2017-03-08  19:02

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣警察局慶祝「國際婦女節」，甫上任半個月的局長許錫榮，今天至局內各辦公室向女性員工致意，並致女性同仁巧克力玫瑰花，感謝她們雖然蠟燭兩頭燒，奔走於工作與家庭之間，但個個都是警局與家庭的重要支柱。

女同仁收到的「花」，花瓣以肥皂手工精製而成，中心綴有金莎巧克力，模樣品緻高雅並帶有淡淡香氣，兼具美麗與實用的優點；女性同仁則感謝男性同仁的體貼，展現警局對於兩性平權的重視與實現。

對於如何確保婦幼安全，許錫榮除建議婦女要自己多注意周邊安全外，警察局婦幼隊在治安死角及校園安全問題上，也會加強防範。

廣告
  • 雲林縣警局慶婦女節，局長許錫榮贈女性同仁巧克力玫瑰花。（記者詹士弘攝）

    雲林縣警局慶婦女節，局長許錫榮贈女性同仁巧克力玫瑰花。（記者詹士弘攝）

  • 雲林縣警局慶婦女節，局長許錫榮贈女性同仁巧克力玫瑰花。（記者詹士弘攝）

    雲林縣警局慶婦女節，局長許錫榮贈女性同仁巧克力玫瑰花。（記者詹士弘攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤蔥薑爆魚塊
喝熱湯✤芋頭排骨酥
蜂蜜結晶還能吃嗎？
炒飯一定要用冷飯？
轉寄

標題：雲林縣警局慶婦女節 局長贈女性同仁巧克力玫瑰花


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月8日‧星期三‧丁酉年二月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.