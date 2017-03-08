前彰市長讓利給子女遭監院重罰 法院僅判罰100萬

2017-03-08 19:12

〔記者楊國文／台北報導〕曾從事土地買賣20多年的前彰化縣彰化市長溫國銘，被監察院指控明知有利益衝突情形，卻以主席身份，參與他以兒子、女兒名義購買的住家旁兩項工程的審查會，及發包等決行事宜，已使土地價值提升，遭各處500萬、100萬元罰鍰，溫不服打行政訴訟，台北高等行政法院認定，監察院未審酌溫購屋過程已出資1000多萬元，裁處過重，今日撤銷500萬元罰鍰的部份，判應處100萬元罰鍰。可上訴。

溫國銘是從自91年3月1日起到99年3月1日止，經公職人員選舉擔任彰化市市長。

監察院指出，溫國銘女兒的牛稠子段土地、兒子的延平段土地，係溫國銘以子女名義購得，而溫當市長前，曾從事土地買賣20多年，竟不知利益迴避，在女兒所有的牛稠子段土地旁，施作「阿夷里鐵道閒置空地綠美化工程」（阿夷里工程），另在兒子的延平段土地旁，施作「建寶里建寶街與介壽南路交叉路口道路改善工程」（建寶里工程），使該兩地段土地價值提升，已違反公職人員利益衝突迴避法第6、10規定，分別裁罰500萬元和100萬元罰鍰。溫不服，提起行政訴訟。

台北高等行政法院認為，溫國銘身為彰化市市長，卻未自行迴避並停止執行執務，仍參與阿夷里工程、建寶里工程委託規劃設計工程審查會議，並以主席身份做成結論，及就招標、發包等事項核章決行，已違反利益迴避相關法律規定。

不過，合議庭認定，監察院未審酌溫實際所得情形，就將阿夷里工程部份重罰法定最高罰鍰500萬元，有所不當，因此予以撤銷，但就建寶里工程僅處以法定最低罰鍰100萬元，並無不妥，應予維持。