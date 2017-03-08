「阿公摸我小妹妹」 8旬老翁對孫女伸狼爪遭訴

2017-03-08 19:30

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市一名80多歲的老翁，強行撫摸年幼孫女胸部、下體長達3年，還趁孫女熟睡時，磨蹭孫女臀部至射精，直至孫女在學校上公民課後，告訴同學「阿公摸我」，祖父獸行才曝光，新北地檢署今依加重強制猥褻、乘機猥褻罪嫌起訴這名惡劣祖父。

起訴指出，100年至103年間，女童7歲起至10歲，老翁多次不顧孫女揮手反抗，撫摸孫女胸部、下體，還趁孫女睡覺時，偷偷掏出生殖器，磨蹭孫女臀部以滿足性慾。

去年9月，女童在學校上完公民課，了解性侵害與性騷擾後，下課後跟同學說：「我阿公有摸我胸部、小妹妹」，同學轉知老師，老師連忙報警並告知家長。

開庭時，老翁辯稱他與孫女住在一起，常幫她洗澡，可能是跟孫女玩的時候，「不小心摸到她」，否認犯行。

但女童103年間就曾跟姊姊提及，祖父對她「上下其手」，弟弟證稱聽聞過此事，女童父也知情，但當時並未積極處理，僅說：「那就不要再讓阿公送妹妹上學了」，檢方認為女童前後指述一致，因此不採信老翁供詞，將他起訴。