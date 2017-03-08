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汽車電線短路走火燒壞13台車 男子判刑

2017-03-08  20:16

〔記者王定傳／新北報導〕新北市劉姓男子把汽車停在永和堤外停車場，卻因後車廂改裝非原廠設計的小馬達、音響擴大器、電容及無線電等物，因電線短路起火，把13台汽車燒壞，包含一台保時捷，新北地院依鑑定等認定是劉男汽車電線短路起火，又起西北風，把火引到位於北方的停車場，依公共危險判刑3月。

本案發生於前年5月24日晚間8點半，劉男把車停在永和環河東路4段堤外的安全停車場，直到凌晨1時許，突然傳出大火，濃煙直衝天際，不只安全停車場內的汽車遭殃，連位於北側的花園停車場也被連累，總共13台車等物受損。

劉男認為火災與他的汽車無關，但合議庭依鑑定報告等認定，本案火災起火原因是，劉男汽車後車廂的電氣設備電源線路，因電線短路起火燃燒，加上當時風向為西北風，致火勢延燒至位在「安全停車場」北側的「花園停車場」。

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  • 新北地院。（記者王定傳攝）

    新北地院。（記者王定傳攝）

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