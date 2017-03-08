屏東市林森路一巷封路案現生機 法官今天現場勘查

2017-03-08 18:52

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市林森路一巷封路案出現生機，當地住戶提出通行權利訴訟，屏東地方法院法官李珮妤今天到現場會勘、丈量，了解整個通行的情況。

屏東市林森路一巷因為法院判決洪姓土地勝訴，造成林森路一巷封路，縣府不但要執行拆屋還地，還得花1600萬元遷移污水下水道及排水溝，直接受影響的除了林森路一巷的11戶外，還有300多戶居民的排水間接受影響，因此在縣議員蔣月惠的協助下，住戶委託律師向屏東地方法院提出通行權利訴訟，要求恢復林森路一巷的通行，住戶也找出了民國66年的地籍圖，證明當初購屋時只能用該巷道通行，疑當時的地主同意使用，但贈予兒子土地後卻興訟要回。

律師梁宗憲於是向屏東地方法院要求法官現場會勘，昨天法官李珮妤到現場了解現況，並且丈量替代道路福田巷的寬度只有3米，了解住戶在該路被封後如何通行，以及屏東大學的學生行的動線和距離，以作為裁量的參考。

黃姓住戶表示，林森路一巷用圍籬封住後，他的車子無法進入車庫，必須放在路邊，機車要停到家中也很困難，認為地主相當可惡，賣房子時用私有土地做道路，等賣房子後土地再過戶，並利用打官司再把土地要回，十分惡劣，而法律還保障這種人的權利，令人生氣。