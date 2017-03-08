| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
經典賽Live》江少慶退場 荷蘭追平比數
 首頁 > 社會

磐石救難隊孫宏新罹難 搜救失蹤消防員持續進行

2017-03-08  18:49

〔記者花孟璟／花蓮報導〕台北市磐石救難隊員孫宏新今天上午自花蓮萬榮鄉南二子山搜救任務下撤時，疑因渡溪水勢太過湍急，遭到大水沖走溺斃，然而李盈勳雖搜救任務並未因有搜救人員溺斃而取消，仍持續進行中，花蓮縣消防局統計，目前山區包括國軍、警義消及山青仍有47人持續搜救中！

北市消防局隊員李盈勳休假日攀登花蓮南二子山失蹤，今天進入第5天，連日來包括警義消、軍方、民間救難隊等共出動128人入山搜救，截至今天下午統計，扣除已下山撤退休息者，目前山區仍有47人。

花蓮縣消防局長林文瑞說，溺斃的孫宏新隸屬北市磐石救難隊，該救難隊共出動7人入山，目前仍有5人在山區執行搜救尚未下山，而孫宏新與救難隊吳姓隊友先在山區執行2天搜救後，原本要下撤離開，但2人仍志願留在恰堪溪及初見溪匯流口處，擔任無線電訊號中繼，以協助各項勤務聯繫工作2天，今天任務結束下撤，上午準備撤退時，卻於10點56分遭到溪水沖走。

林文瑞說，孫員實際落水的原因仍待調查，主要是同隊伍人員還在山區，加上山區訊號不好，還需等待相關人員下山後才能釐清實情。

雖然有民間搜救隊因此罹難，但林文瑞說，消防員失蹤是人命關天，因此仍將持續搜救勤務，今日共撤離20人，原本今天還有10人要上山接續撤離人員的工作，但因山區天候狀況不佳，因此暫時按兵不動。他強調，接下來的搜救工作仍會以人員安全為第一考量，避免再有弟兄受傷。

而李盈勳的家人則持續在花蓮鳳林消防隊守候，焦急心情都寫在臉上，家屬說，這兩天有請教法師協助，詢問到底失蹤位置在那裡，現在只希望早日有好消息。

廣告
  • 目前山區搜救沿著初見溪上游可能的水源處，進行分區地毯式搜索，共分成五個熱區。（記者花孟璟攝）

    目前山區搜救沿著初見溪上游可能的水源處，進行分區地毯式搜索，共分成五個熱區。（記者花孟璟攝）

  • 孫宏新是磐石救難隊員，爬百岳經驗豐富，也多次上山執行山難搜救，這次也受北市消防局徵調上山，協助搜救爬南二子山失蹤的李盈勳。（取自孫宏新臉書）

    孫宏新是磐石救難隊員，爬百岳經驗豐富，也多次上山執行山難搜救，這次也受北市消防局徵調上山，協助搜救爬南二子山失蹤的李盈勳。（取自孫宏新臉書）

  • 孫宏新今天上午下撤過溪時，不幸溺斃，被空勤直升機吊掛接駁救護車送醫，到院前失去生命跡象，經急救仍於12時44分過世。（記者王錦義攝）

    孫宏新今天上午下撤過溪時，不幸溺斃，被空勤直升機吊掛接駁救護車送醫，到院前失去生命跡象，經急救仍於12時44分過世。（記者王錦義攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 孫宏新 山難 李盈勳 登山
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤蔥薑爆魚塊
喝熱湯✤芋頭排骨酥
蜂蜜結晶還能吃嗎？
炒飯一定要用冷飯？
轉寄

標題：磐石救難隊孫宏新罹難 搜救失蹤消防員持續進行


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月8日‧星期三‧丁酉年二月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.