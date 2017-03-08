磐石救難隊孫宏新罹難 搜救失蹤消防員持續進行

2017-03-08 18:49

〔記者花孟璟／花蓮報導〕台北市磐石救難隊員孫宏新今天上午自花蓮萬榮鄉南二子山搜救任務下撤時，疑因渡溪水勢太過湍急，遭到大水沖走溺斃，然而李盈勳雖搜救任務並未因有搜救人員溺斃而取消，仍持續進行中，花蓮縣消防局統計，目前山區包括國軍、警義消及山青仍有47人持續搜救中！

北市消防局隊員李盈勳休假日攀登花蓮南二子山失蹤，今天進入第5天，連日來包括警義消、軍方、民間救難隊等共出動128人入山搜救，截至今天下午統計，扣除已下山撤退休息者，目前山區仍有47人。

花蓮縣消防局長林文瑞說，溺斃的孫宏新隸屬北市磐石救難隊，該救難隊共出動7人入山，目前仍有5人在山區執行搜救尚未下山，而孫宏新與救難隊吳姓隊友先在山區執行2天搜救後，原本要下撤離開，但2人仍志願留在恰堪溪及初見溪匯流口處，擔任無線電訊號中繼，以協助各項勤務聯繫工作2天，今天任務結束下撤，上午準備撤退時，卻於10點56分遭到溪水沖走。

林文瑞說，孫員實際落水的原因仍待調查，主要是同隊伍人員還在山區，加上山區訊號不好，還需等待相關人員下山後才能釐清實情。

雖然有民間搜救隊因此罹難，但林文瑞說，消防員失蹤是人命關天，因此仍將持續搜救勤務，今日共撤離20人，原本今天還有10人要上山接續撤離人員的工作，但因山區天候狀況不佳，因此暫時按兵不動。他強調，接下來的搜救工作仍會以人員安全為第一考量，避免再有弟兄受傷。

而李盈勳的家人則持續在花蓮鳳林消防隊守候，焦急心情都寫在臉上，家屬說，這兩天有請教法師協助，詢問到底失蹤位置在那裡，現在只希望早日有好消息。