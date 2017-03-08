磐石救難隊孫宏新罹難 搜救失蹤消防員持續進行
2017-03-08 18:49
〔記者花孟璟／花蓮報導〕台北市磐石救難隊員孫宏新今天上午自花蓮萬榮鄉南二子山搜救任務下撤時，疑因渡溪水勢太過湍急，遭到大水沖走溺斃，然而李盈勳雖搜救任務並未因有搜救人員溺斃而取消，仍持續進行中，花蓮縣消防局統計，目前山區包括國軍、警義消及山青仍有47人持續搜救中！
北市消防局隊員李盈勳休假日攀登花蓮南二子山失蹤，今天進入第5天，連日來包括警義消、軍方、民間救難隊等共出動128人入山搜救，截至今天下午統計，扣除已下山撤退休息者，目前山區仍有47人。
花蓮縣消防局長林文瑞說，溺斃的孫宏新隸屬北市磐石救難隊，該救難隊共出動7人入山，目前仍有5人在山區執行搜救尚未下山，而孫宏新與救難隊吳姓隊友先在山區執行2天搜救後，原本要下撤離開，但2人仍志願留在恰堪溪及初見溪匯流口處，擔任無線電訊號中繼，以協助各項勤務聯繫工作2天，今天任務結束下撤，上午準備撤退時，卻於10點56分遭到溪水沖走。
林文瑞說，孫員實際落水的原因仍待調查，主要是同隊伍人員還在山區，加上山區訊號不好，還需等待相關人員下山後才能釐清實情。
雖然有民間搜救隊因此罹難，但林文瑞說，消防員失蹤是人命關天，因此仍將持續搜救勤務，今日共撤離20人，原本今天還有10人要上山接續撤離人員的工作，但因山區天候狀況不佳，因此暫時按兵不動。他強調，接下來的搜救工作仍會以人員安全為第一考量，避免再有弟兄受傷。
而李盈勳的家人則持續在花蓮鳳林消防隊守候，焦急心情都寫在臉上，家屬說，這兩天有請教法師協助，詢問到底失蹤位置在那裡，現在只希望早日有好消息。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 搜救失蹤消防員 磐石救難隊員溺水無生命跡象
- 嘿咻助理57次... 中大教授外遇賠40萬
- 休旅車撞國3北上273公里分隔島 6人送醫
- 失智老翁搭車上陽明山 無力付車資幸有暖警助
- 173公分正妹女警 逮到胖毒蟲
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 菊姐怒了！傳總統官邸宴重砲轟黨中央
- 經典賽Live》江少慶退場 荷蘭追平比數
- 鳳坑居民修整朴樹綠地 竹縣爭取金援改造漁港
- 五楊高架延到竹市 交長允列評估
- 慧洋2月營收與去年相當
- 〈愛情塔羅占卜〉天啊 我精神出軌了嗎?
- 選我選我！《百萬小學堂》再聚 張小燕哽咽落淚
- 父親遇刺後行蹤成謎 金正男長子在YouTube露臉...
- 中配占單身老兵宿舍 億元水電國家付
- 媽祖神蹟？北港媽祖婆與白沙屯媽祖婆「手牽手」
- 娶月入20萬女董座 30K清潔工休妻被駁回
- 中正紀念堂蔣銅像 專家建議沉進地底
- 向湯德章致意 312尋訪「正義與勇氣之路」
- 「宏觀電視」走入歷史 上億預算移至公視
- 自由開講》廣告招牌作業安全風險知多少
- 防停水！台水斥1.2億換樹林老舊管線
- 〈生活大補帖〉適應老化 落實養生
- 經典賽》荷蘭怪物游擊光速雙殺 網友：超越MLB等級（影音）
- 陶晶瑩李李仁浴室愛愛 8歲兒抓包問：要掐她哪裡
- 怕抗議 考試院空前層層封鎖
- 經典賽》台灣拿什麼與荷拚？大聯盟官網：林智勝、高國輝
- 一例一休影響工程？ 工程會：工期、成本有調整
- 侯昌明走過負債低潮 連岳母都想嫁給他
- 女星意外捲入女模命案 毛帽女現身戳程宇謊言
- 狂嗑漢堡啤酒披薩 影帝爆肥20公斤！
- 明晚到週五水氣東移 彭啟明：好天氣要等中間空檔
- NAND Flash供應吃緊 廠商營收可望增加
- 《TAIPEI TIMES 焦點》All Crestor recalled after more counterfeits found
- 台塑四寶翻黑 拖累大盤表現
- 業成獲利佳 股價不敵大股東群創賣壓
- 拒當少女裝可愛 蘇有朋讚趙薇「雌雄同體」
- 習近平將訪美晤川普 經貿採購當見面禮
- 高師大生裝置藝術蔣銅像 控警入校違大學自治
- 女富豪徵第9任老公 徵婚條件：每天愛愛28次
- 搭機出國逛店外 在桃機呼吸藝文味
- 東京食品展 林佳龍水果裝宣傳 拉攏日客
- 棄建中讀及人 清寒生拚進台大生命科學系
- 網球》再戰世界球王穆雷？盧一哥印地安泉籤表有夠硬
- 4格漫畫話女性故事 輕鬆說深情
- 白宮貿委會主席納瓦洛︰中國非良善友邦
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：磐石救難隊孫宏新罹難 搜救失蹤消防員持續進行
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分