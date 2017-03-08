力逮百公斤毒蟲 女警不排斥警察男友

2017-03-08 18:43

［記者黃旭磊／高雄報導］左營警博愛四所女警逮獲百公斤男毒蟲，受訪時羞稱「不排斥交警察男友。」

未婚警員詹淯淨（28歲）本月4日騎車於文川、重信路口巡邏，在學長戒護下，獨自逮獲陳嫌（27歲）藏毒，陳嫌身高180幾公分、體重破百，詹淯淨回憶說，陳嫌假借從口袋拿證件，將毒品滑出褲袋，踩在腳下，她喝令「這什」（台語），並立即打電話要求派警力支援。

詹淯淨身高173公分，皮膚白晰、身形如模特兒被稱為「左營警花」，這不是她第一次正面遭遇怪客，去年1月在高雄榮總急診室內戒護毒蟲，嫌疑人有精神病史，發狂似地往外衝，嫌疑人母親受不了兒子屢次染毒，當時大喊「對他開槍啊！」詹沒開槍，用過肩摔把對方壓在地上。

詹淯淨於民103年警察特考班結訓分發到勤，她表示，從元智大學畢業後考高普考經建行政類科，當全職考生多年，這幾年當警察「還蠻習慣這樣的生活，會一直做下去」，目前沒男友，對象不設限，「當警察也可以。」