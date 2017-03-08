府城惡少小隻德開槍逃亡 120天後落網
2017-03-08 18:16
〔記者王捷／台南報導〕去年11月8日一夜傳出三件槍擊案，起因是一名綽號「小隻德」的吳姓男子，與酒店經紀胡姓男子發生糾紛，小隻德率3名10多歲小弟，在東區的燒烤店、安平區茶行開槍，胡姓男子也又率眾反擊，到小隻德圍事的酒店開槍，當日3小時內發生3起槍擊案，警方在12月5日曾掌握吳消息，卻被小隻德脫逃，今日上午吳男搭乘女友開的轎車從北部南下，警方在休息站逮人，但小隻德不願坦承犯行，只承認有砸車。
警方調查，會造成一夜三槍擊案發生，是因為小隻德在中西區的KTV與A酒店經紀公司喝酒，其中一名酒店經紀向小隻德敬酒，不料小隻德卻賞對方巴掌，因此兩派才打起來，B經紀公司的一派人馬，得知小隻德與A公司打起來也加入混戰，直到市警二分局到場後才結束。
這次涉及槍擊案的胡男，隸屬A經紀公司，不滿小隻德洗臉，因此在路上尾隨小隻德，小隻德躲進市警二分局的警所，卻被胡男機笑，因此才衍生去年11月8日的三起槍擊案。
事後，警方曾以基地台位置，找到小隻德躲在中西區的女友家中，雖然有監視器畫面，但警方在不到30坪大小的租屋處東翻西找，就是沒發現小隻德在蹤跡，直到昨日晚間警方才透過線報，得知小隻德與女友將從北部南下，將在西螺休息站休息，刑大偵六隊與國道警察合作，今日凌晨到休息站逮人。
由於小隻德有公共危險通緝，警方將小隻德以通緝犯逮捕，並由警方輪流訊問槍擊案情，不過小隻德對此矢口否認，他涉嫌的兩件槍擊案中，只坦承砸車，其他一律不願承認，訊後將小隻德依涉嫌槍砲彈藥管制條例、組織犯罪等罪嫌函送，目前檢方還在開羈押庭中。
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