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老翁車禍輕傷 坐上救護車...碰！又車禍

彰化縣福興社尾橋，下午4點許發生救護車與自小客車碰撞意外。（記者劉曉欣攝）

2017-03-08  18:30

〔記者劉曉欣/彰化報導〕80歲老翁今天下午才在彰化縣埔鹽車禍輕傷，坐上救護車，又在福興社尾橋被自小客車撞及，幸好車上人員沒有大礙。

彰化縣消防局埔鹽分隊長吳騰豪表示，今天執行車禍救護，要把輕傷老翁與陪同家屬送往鹿基醫院，救護車在番花路要穿越社尾橋時，前方路口紅燈，救護車有鳴笛示警，仍遭自小客車撞上，自小客車還自撞橋墩。

救護車上4人無恙，自小客車駕駛男子則輕傷送醫。

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