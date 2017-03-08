年改公聽會鬧場 警通知6人到案 依法裁處
2017-03-08 17:56
〔記者姚岳宏／台北報導〕考試院昨天召開「公務人員年金改革公聽會」，遭6名男子闖入會場滋擾，導致會議中斷，文山一警方現場錄影蒐證，連夜過濾清查釐清6涉案人身分，今火速通知他們到案說明，詢後均依違反社維法移送台北地院簡易庭裁處。
警方比對蒐證畫面，查知楊姓、繆姓、謝姓及魏姓等4涉案人真實姓名及年籍資料，昨晚先通知楊姓及繆姓涉案人到案說明，經提供蒐證畫面供楊、繆指認，比對出另兩位游姓及羅姓涉案人，並於今天上午及下午，陸續將游姓、謝姓、羅姓及魏姓等涉案人全部通知到案。
經查，6人皆為退役軍人，均無幫派背景，7日當天未獲邀請參加公聽會，經由考試院駐警隊安排至二樓電腦教室觀看公聽會現場轉播，卻乘機上四樓公聽會會場抗議，目的是希望政府能重視退役軍人權益。
文山一分局強調，警方向來尊重民眾言論表達自由的基本權益，惟對於違法脫序的不理性行為，堅持嚴正執法，以貫徹執行公權力的決心，並對違法脫序者，依法究辦。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 菊姐怒了！傳總統官邸宴重砲轟黨中央
- 媽祖神蹟？北港媽祖婆與白沙屯媽祖婆「手牽手」
- 〈愛情塔羅占卜〉天啊 我精神出軌了嗎?
- NBA》與魔獸在場上吵架 他下半場沒球打（影音）
- 台南城市舞台 樹下「聆聽」風景
- 婦女節女力崛起！ 網路原創漫畫9成女性得獎
- 陳師孟再批司院未自省 掃到馮世寬
- 木柵民眾怨交通不便 無業者想闢駛快速公車
- 滲透令人擔憂 政院將研修保防法
- 娶月入20萬女董座 30K清潔工休妻被駁回
- 經典賽》陳用彩封鎖古巴 美球迷驚：他穿這個投球？
- 蔡明晉壓抑亢奮 解危
- 怒嗆「放生非棄養」 林岱樺：虛心檢討
- 今抗荷關鍵戰 宋家豪扛重任
- 經典賽》林琨笙搭宋家豪 台、荷戰先發出爐
- 韓國瑜支持者踢館 郝龍斌：我選上會給他舞台
- 英國脫歐2度挫敗 上議院通過賦予國會否決權
- 網球》再戰世界球王穆雷？盧一哥印地安泉籤表有夠硬
- （圖輯）文化部長鄭麗君出席全國文化會議記者會
- 華府智庫演講 馬英九：人民不會支持台獨
- 立院審年金改革會不會打架？蔡其昌：盡量不要
- 塑建蔣銅像注意事項 內政部通告停用
- 業成獲利佳 股價不敵大股東群創賣壓
- 鄭嘉穎化身暖男 貼心替港姐女友剪指甲
- 創百年紀錄！台北今年冬天低於12度只4天
- 和Jolin分手4個月 錦榮被拍到和「她」夜會
- Fed升息在望 美元指數反彈
- 許俊偉上牙醫系 苑裡高中首位
- 【藝文短訊】2017台文青年論壇
- 時力拚首長、議員選舉 蔡其昌：等對方先出招
- 新南向再出擊 菲律賓校長團33人來訪
- 痛失倪敏然12載 李麗華悲嘆「離死亡好近」
- 棄建中讀及人 清寒生拚進台大生命科學系
- 公務員退撫法草案 考委憂：年金改革方案會把國家往下帶
- 里長助賣高麗菜 網友熱情相挺
- 遭陳師孟批「懦夫」 馮世寬回擊：「他應該沒當過兵」
- 4格漫畫話女性故事 輕鬆說深情
- 怕抗議 考試院空前層層封鎖
- 不捨李元簇辭世 李登輝：也沒法度、主的決定
- 繁星放榜 林園中學石化專班傳捷報
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：年改公聽會鬧場 警通知6人到案 依法裁處
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分