年改公聽會鬧場 警通知6人到案 依法裁處

2017-03-08 17:56

〔記者姚岳宏／台北報導〕考試院昨天召開「公務人員年金改革公聽會」，遭6名男子闖入會場滋擾，導致會議中斷，文山一警方現場錄影蒐證，連夜過濾清查釐清6涉案人身分，今火速通知他們到案說明，詢後均依違反社維法移送台北地院簡易庭裁處。

警方比對蒐證畫面，查知楊姓、繆姓、謝姓及魏姓等4涉案人真實姓名及年籍資料，昨晚先通知楊姓及繆姓涉案人到案說明，經提供蒐證畫面供楊、繆指認，比對出另兩位游姓及羅姓涉案人，並於今天上午及下午，陸續將游姓、謝姓、羅姓及魏姓等涉案人全部通知到案。

經查，6人皆為退役軍人，均無幫派背景，7日當天未獲邀請參加公聽會，經由考試院駐警隊安排至二樓電腦教室觀看公聽會現場轉播，卻乘機上四樓公聽會會場抗議，目的是希望政府能重視退役軍人權益。

文山一分局強調，警方向來尊重民眾言論表達自由的基本權益，惟對於違法脫序的不理性行為，堅持嚴正執法，以貫徹執行公權力的決心，並對違法脫序者，依法究辦。