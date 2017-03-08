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山難搜救傳意外 正妹義消目擊「有2次拋繩到孫宏新身上」

今天下午執行北市失蹤消防員李盈勳搜救的山搜人員，陸續搭空勤直升機分梯次下車到花蓮鳳林。（記者花孟璟攝）

2017-03-08  17:38

〔記者花孟璟／花蓮報導〕台北市消防局消防員李盈勳在花蓮登山失蹤，今搜救第5日，山區這幾日都保持約30人左右人力進行搜尋，支援搜救的新北正妹義消詹喬愉支援至萬榮鄉初見溪流域搜救3天，今天平安下撤，當場還目擊至少2次拋繩拋到孫的身上，只因水勢太大「深不見底」，只能眼睜睜看著人被大水沖走！

她說，山區搜救這3天氣候相當糟、天天都在下雨「身上3天都是濕的」，她也說，她與落水的孫宏新不同工作編組，孫是磐石救難隊，她則是隸屬新北義消、負責初見溪溯溪。她說，新北義消因完成3天的初見溪溯溪，已上溯到源頭都沒有尋到人，因此今天上午下撤到恰堪、初見溪口「大門牙」，且已有先鋒先架繩，人、大背包分離，先後橫渡恰堪溪。

詹喬愉說，她並未看到落水當時狀況，因現場聽到有救難人員在呼喊，立刻前往查看，當場有目擊救援情形，包括消防、義消從落水處往下游共設置3處攔截點，新北義消也衝過去丟下拋繩，現場至少有2次拋繩「有拋到落水者身上」！

她說，她們衝過去拿拋繩，第1次拋繩「有拋到孫的臉上」，當時孫還有意識、也試圖想拉住繩子卻沒有抓到，「可能因為是慌亂」，結果第2站拋繩也有到孫的身上，但當時孫已失去意識。

她說，雖然先前新北義消已先架好繩索，但因前一晚徹夜下雨、溪水持續暴漲「時間每拖延一點、溪水又再繼續高漲一點！」導致人一下溪可能連站立都有困難，加上他當時身上還背著大背包，幾次還因水勢太大，他整個人被背包拖著走、人還翻過去被背包壓住，最後只能看著孫被大水帶走，。

新北范姓義消也說，最開始雖有2名警消衝過去拉住他的手，卻仍無法拉住，之後2次拋繩雖有拋到他身上，他也有想拉住繩子，卻仍無法拉住。

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  • 孫宏新在渡過初見溪、恰堪溪匯流口準備要搭乘直升機下撤時，遭暴漲溪水沖走。（記者花孟璟攝）

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  • 今天下午搭機下撤的新北義消范先生也目擊救援，但沒有看到落水的當下。（記者花孟璟攝）

    今天下午搭機下撤的新北義消范先生也目擊救援，但沒有看到落水的當下。（記者花孟璟攝）

  • 新北義消詹喬愉目擊救援情形。（記者花孟璟攝）

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  • 新北義消支援山區搜救，圖為初見溪進行溯溪攀岩，橫渡一個接一個的瀑布深潭，以搜索李盈勳可能下撤溪谷的路線。（新北義消提供）

    新北義消支援山區搜救，圖為初見溪進行溯溪攀岩，橫渡一個接一個的瀑布深潭，以搜索李盈勳可能下撤溪谷的路線。（新北義消提供）

  • 新北義消支援山區搜救，圖為初見溪進行溯溪攀岩，橫渡一個接一個的瀑布深潭，新北正妹義消詹喬愉（右四）也加入陣容，但3天氣候都降雨，溪水還不斷暴漲，今天完成溯溪並下撤。（新北義消提供）

    新北義消支援山區搜救，圖為初見溪進行溯溪攀岩，橫渡一個接一個的瀑布深潭，新北正妹義消詹喬愉（右四）也加入陣容，但3天氣候都降雨，溪水還不斷暴漲，今天完成溯溪並下撤。（新北義消提供）

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