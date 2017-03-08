早起到公園運動 警察眼尖抓到賊

2017-03-08 16:54

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市新化警分局長許坤田到任兩週，昨天清晨到新化體育公園運動時，眼尖發現在公園涼亭徘徊的男子是上週涉嫌侵入民宅的嫌犯，立即透過Line，指揮線上巡邏警力前往逮捕嫌犯。

一名中年男子3日涉嫌侵入民宅，引起民眾恐慌，屋主將監視器畫面公布在臉書粉絲專頁，提醒新化人注意，新化警方也在內部Line群組提醒員警加強偵辦。上任不久的許坤田瀏覽後默默記下嫌犯特徵。

許坤田長年有運動習慣，昨天清晨一如往常到體育公園運動，發現嫌犯行蹤，立即在群組上通知，並提醒員警小心自身安全，同時暗地裡注意嫌犯動向，直到唪口派出所線上巡邏員警將嫌犯帶回偵訊，訊後依無故侵入民宅罪嫌函送台南地檢署偵辦。

許坤田說，晨間運動巧遇嫌犯是運氣好，只是做好警察本份工作，相信每位員警遇見時都會做同樣的事。