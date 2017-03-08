阿伯7度公車「露鳥」 女乘客：急徵帥哥照片洗眼睛
2017-03-08 17:14
〔記者陳慰慈／新北報導〕有6次妨害風化前科的62歲林姓男子，又在公車上7度「露鳥」，女乘客嚇得大叫，要司機幫忙報警，林男辯稱「我又沒怎樣，我要下車」，接著強行按下開門鍵「落跑」，司機與另名男乘客連忙衝下車將他制伏送辦，事後女乘客在臉書提醒搭公車女生需注意，PO文並諷，「眼睛看到髒東西，急徵帥哥照片洗眼睛」，新北地檢署今依公然猥褻罪起訴林男，並建請法院加重其刑。
呂姓女乘客指控，今年2月8日上午，她搭乘往台北車站方向的299號公車，當時車上還有很多空位，林男卻刻意坐在她旁邊，因覺得車上有點熱，她脫下圍巾，林男突然轉頭微笑問，「今天天氣很好吼？」她未理會應答，但卻看到林男露出生殖器，嚇得大叫請司機報警。
警詢時，林男不斷央求呂女，「我沒這樣做，為何你要害我？」、「我媳婦快生了，不要告我，放了我吧！」、「我會改過自新」，呂女原本有些心軟，但得知林男早有相關前科後，堅持提告；林男惱羞成怒，憤而對呂女說，「我會記住妳」，先哀兵後嗆聲，讓呂女十分不悅加告恐嚇。
庭訊時，林男否認犯行，辯稱「忘記拉拉鍊」，但檢方勘驗監視器畫面，發現林男除「露鳥」，還疑有「打手槍」動作，依公然猥褻罪將他起訴，至於恐嚇罪部分因罪嫌不足不起訴。
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