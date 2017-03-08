小三為愛向銀行借貸 背債百萬還得賠原配60萬

2017-03-08 16:42

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹許姓女子明知陳姓商人已有家室，竟仍當起小三，甚至還生了女兒，且因為愛心甘情願幫對方背債，新竹地院再判她需賠償元配精神損失60萬元。

新竹許姓女子明知裝潢公司老板陳男結婚多年，竟不顧一切，2014年起當陳男的小三，多次相偕在許女租屋處激情嘿咻，甚至也為情郎的公司營運，向銀行貸款近百萬元，導致自已背債，還懷了陳男的種。

2014年11月，許女為陳男生下1名女兒，2人親密地在網路示愛並為女兒取名，留下紀錄；元配的友人發現陳男竟與許女生下1女兒，告知陳妻，逼問丈夫下，他才坦承與小三共築愛巢，並已經有了愛的結晶。

元配氣得怒控小三妨害家庭並附帶民事賠償，許女去年11月底遭新竹地院法院依妨害家庭罪判刑2個月，易科罰金6萬元。

民事部份，元配向法官表示，她遭先生背叛致身心俱疫，每日悶悶不樂，身心受創頗深，罹患憂鬱症，數度想自戕以求解脫，請求許女賠償精神慰撫金60萬元。

法官認為許女侵害元配的婚姻，破壞陳男夫妻生活的圓滿安全及幸福，因此判小三應賠60萬元。