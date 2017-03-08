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載運珍木14根 2男違反森林法被逮

警方查獲邱姓、張姓男子載運珍貴林木，涉嫌違反森林法。（記者周敏鴻攝）

2017-03-08  16:31

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市大溪警分局與保七總隊第二大隊第一中隊今天凌晨在大溪區復興路，查獲邱姓、張姓男子分別駕駛小貨車，載運14根珍貴林木、總價超過100萬元，已依違反森林法等罪嫌將他們送辦。

警方凌晨先攔查邱姓男子（60歲）的小貨車，查獲6根扁柏、2根肖楠，追問他是否有共犯時，他眼神閃爍，警方直覺有異，又攔查下另一輛可疑小貨車，再查獲張姓（58歲）男子載運5根扁柏、1根肖楠。

14根珍貴林木中，最長的一根扁柏有3.8公尺，警方估計總價值超過100萬元，邱姓男子供稱，珍貴林木都是他在阿姆坪碼頭附近撿來的，因自己開一輛車載不完，才託張男也開小貨車幫忙載運。

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  • 警方查獲邱姓、張姓男子載運珍貴林木，涉嫌違反森林法。（記者周敏鴻攝）

    警方查獲邱姓、張姓男子載運珍貴林木，涉嫌違反森林法。（記者周敏鴻攝）

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