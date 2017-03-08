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加油不給錢 寫「切結書」簽假名卻留真電話

2017-03-08  16:28

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市大雅區鄭姓男子去年8月與9月，跑到兩家加油站，加各1000與723元汽油，卻宣稱忘記帶錢包，他願意簽儘速還錢的「切結書」，他一度簽假名字，但留下自己的真正電話號碼，加油站員工催討未果而提告，他辯稱想還錢，但忘記加油站地點，沒有詐欺犯意，檢察官卻認為他如果真是忘記帶錢包，只需加到足夠返家的油量，不需要加滿，認為他是惡意詐欺，今天依詐欺罪嫌起訴。

起訴書指出，27歲鄭姓男子，去年3月才因毒品罪出獄，他於去年8月27日與9月29日，開車到台中大雅區與北屯區的兩家加油站加油，卻宣稱忘記帶錢包，他願意寫「切結書」，會儘速找時間拿錢給加油站，不過，他第一次簽自己的名字，第二次卻簽假名字，但留下自己的電話。

加油站多次打電話催討油資，他都敷衍了事，加油站只好提出告訴，他卻辯稱忘記此事，事後想起要拿錢給加油站，又忘記加油站的地點，所以才遲遲沒有還錢。

不過，台中地檢署卻認為，如果鄭男只是一時忘記帶錢包，只需要加足夠返家的油量，但他卻幾乎加滿油箱，且從加油站催討至今，他還是沒有給錢，足以證明他有詐欺犯意，他又曾因毒品罪服刑，屬於累犯，依詐欺罪起訴並聲請加重其刑。

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