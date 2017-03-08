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酗酒被責罵 逆子拿香爐打死老母

2017-03-08  16:15

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市龜山區東萬壽路313巷中午發生逆子弒母命案，36歲張姓男子因酒後被其母親責罵而不悅，手持鍋子及香爐猛砸頭部致倒地，目睹妻子被害的父親報案，龜山派出所立即前往現場當場逮捕張男到案。

警方初步調查，張男有酗酒習性，家暴，傷害，竊盜，毒品前科，張母送醫急救後於下午1時20分許宣布死亡，案由偵查隊及派出所製作家屬筆錄，後續偵查及報請檢方驗中。

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  • 逆子拿香爐打死老母，現場血跡斑斑，警方趕往逮補張男。（記者余瑞仁翻攝）

    逆子拿香爐打死老母，現場血跡斑斑，警方趕往逮補張男。（記者余瑞仁翻攝）

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