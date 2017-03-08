「幸運」男童走失了 好加在遇到女警…

2017-03-08 16:09

〔記者陳冠備／彰化報導〕真是幸運！彰化1名5歲男童日前在二林菜市場附近走失，在人群中顯得不知所措，幸好二林分駐所警員張惠婷、鄭佳倩發現男童，並上前關心，男童慌張的說，跟著爸爸出來就不見了！女警詢問後得知男童離家不遠，隨即協助護送返家，由於男童穿著繡有GET LUCKY字樣的衣服，原本焦急的家人看見男童平安歸來，直呼「好加在」有警察。

鄭佳倩表示，5日早上9點半，接獲民眾報案電話，有一男童在市場附近走失，於是會同學姊張惠婷一起到場協助，到場後發現男童有點慌張，經詢問表示，「在家裡看到爸爸出門也想跟，可是爸爸走太快，一下就不見了」。幸好男童還能指出家的位置，也詢問周邊攤販，是附近商家兒子，於是一路陪他走回家。

鄭佳倩說，男童阿嬤看到男童平安返家，開心道謝，直說「好加在、好加在，幸好遇到警察，才能平安回來」，男童父親也表示，以後出門會多留意，把門關好。

第一次尋人任務就成功，對剛當警察4個月的鄭佳倩而言相當興奮，她說，幸好男童走不遠，很快就有人報警，就像他衣服上的字樣「GET LUCKY」，充滿幸運。