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麻將協會假切磋真賭博 還掛「嚴禁賭博」海報

場內張貼嚴禁賭博的海報，十分諷刺。（記者王冠仁翻攝）

2017-03-08  16:32

〔記者王冠仁／台北報導〕43歲鄭姓男子在台北市萬大路某民宅2樓經營「台灣麻將紙牌休閒協會」，表現上是國粹切磋，實際上卻以合法協會身分掩護非法賭場牟利。

警方查出，該協會平時假借舉辦「麻將競技活動」方式，在該處擺設賭桌供會員賭博。為躲避查緝，該協會以點數代替現金方式進行賭博；每1點折合台幣1百元，賭客則以1底100分的方式聚賭，每局須繳交抽頭金24點。

更令警方驚訝的是，該協會現場並沒有現金；賭客入會時，必須先匯款3萬元當入會費，每次賭完後，工作人員再統計輸贏，利用轉帳匯給賭客。

警方日前前往查緝，在現場看到牆壁上竟張貼「嚴禁賭博」的海報，實在諷刺。警方逮到負責人鄭男、56歲鄭郭姓工作人員與8名賭客，查扣賭資籌碼28026分、監視器設備等證物，並將一干人等依賭博罪嫌送辦。

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  • 警方前往查緝。（記者王冠仁翻攝）

    警方前往查緝。（記者王冠仁翻攝）

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