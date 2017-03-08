6度酒駕偽簽兄名 哥哥告發弟弟求法院重判

2017-03-08 16:26

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市洪姓男子去年5月第六度酒駕被攔檢，他冒用哥哥名字應付警察，害得胞兄收到9萬元罰單，氣得舉發弟弟偽造文書，更離譜的是，警察打電話找洪男，他還是繼續假冒胞兄身分演戲，哥哥氣呼呼說：「已經是我第二次被我弟弟冒用身分了，我很生氣，希望法院可以罰他重一點」，台中地檢署今天（8日）提起偽造文書公訴罪，並聲請台中地院從重判刑。

起訴書指出，50歲洪姓男子2015年4月間酒駕，被警方查獲時，他冒用胞兄名字偵訊，事後被發現，依偽造文書罪判刑3月，2016年1月出獄後，不到4個月，去年5月8日上午，他又在台中市中區中華路開車違規左轉，被台中市警局一分局員警發現酒駕。

洪男宣稱睡前飲酒，清晨上班時仍帶有些許酒味，但他拒絕酒駕，且又再度冒用哥哥的名字應付警察，警方誤信之後，依程序開拒絕酒測罰單，可處9萬元罰鍰，並扣留他的自小客車，他用哥哥名字簽收罰單，搭計程車離去。

事隔5天，同年月13日，洪男又第七次酒駕被捕，他這次沒有拒絕酒測，呼氣酒精濃度0.62毫克，依公共危險罪判刑6月，不料，洪男的胞兄接到繳9萬元罰鍰通知，才知道又被弟弟冒名，氣得向警方提出告訴。

離譜的是，警察打電話找洪男，他不知道案情已被揭穿，還繼續用冒哥哥的身分演戲，胞兄氣得說，這已經是第二次了，希望法院能重判，台中地檢署也認為洪男無悔意，依偽造文書罪起訴，建請台中地院從重量刑。

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