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高雄鳳山區北盛街懸空違建拆了！

工務局違建大隊動用重型機械進場，強制拆除。（記者葛祐豪攝）

2017-03-08  15:39

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄鳳山區北盛街一處建築物，於屋側增建懸空違建，工務局違建大隊動用重型機械進場，強制拆除。

網友2月底在爆料公社指出，位於鳳山區北盛街的一處住宅巷弄內，兩棟建築的棟距間，竟出現2層懸空的違章建築，網友指該違建已經報拆3年，卻遲遲等不到政府出面拆除。

附近住戶也說，懸空違建讓鄰居很困擾，對用路人來說，也是顆不定時炸彈，上次地震，違建的玻璃就掉到馬路上。

高雄市工務局違章建築處理大隊指出，該違建於縣市合併前即存在，至少有10年之久，不僅未依建築法規定，提出增建申請，增加載重也未取得結構技師簽證，一旦遇到風災、地震時，安全性令人堪憂。

民國105年，工務局派工拆除部份，其餘屋主切結要自行拆除，但屋主未依承諾，心存僥倖仍未拆除。

違建大隊判定列屬第一拆除順位，強制優先執行拆除，已動用重型機械進場強制拆除。為防範屋主有屢拆屢建的行為，將予以列管追蹤稽查，只要再重建，將依建築法規定移送法辦。

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  • 鳳山懸空違建。（取自爆料公社）

    鳳山懸空違建。（取自爆料公社）

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