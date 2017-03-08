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社區婦女學習居家消防常識 度過難忘婦女節

2017-03-08  15:58

〔記者張菁雅／台中報導〕一氧化碳中毒及火災頻傳，造成民眾生命財產安全損失，為加強防火宣導教育，台中市議員邱素貞今天中午帶領社區婦女，前往消防局信義分隊，了解居家消防常識與技巧。參與者都說，居家安全最重要，今天婦女節過得很有意義。

邱素貞與南區國光里長陳仁榮帶著鄰長、水噹噹關懷協會會員，前往消防局第7大隊信義分隊，由分隊長江瑞霖親自解說。江瑞霖指出，近年來一氧化碳中毒案例絕大部分是因通風不良，導致空氣供應不足，形成天然氣或液化石油氣燃燒不完全而產生一氧化碳，尤其民眾常擅自於陽台加裝採光罩，更造成室內通風不良，一氧化碳中毒發生的危險性相對提高。

消防局希望結合社區婦女組成消防志工，透過婦女細心、柔性的特質，深入里鄰建立全民防火共識。此舉獲得邱素貞支持，並表示將協助消防局推動。

蕭小姐聽說婦女防火宣導隊歸類為義消，受訓後可取得義消資格，她覺得擔任義消很光榮，當場報名參加受訓。鄭小姐則表示，消防局的宣導計畫讓大家正確了解居家消防常識與技巧，不但增進自己家庭消防安全，也可以將受訓所得，分享鄰居與親友，實在很有意義。

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  • 市議員邱素貞（右3）帶著社區婦女到消防分隊，學習居家消防常識。（記者張菁雅攝）

    市議員邱素貞（右3）帶著社區婦女到消防分隊，學習居家消防常識。（記者張菁雅攝）

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