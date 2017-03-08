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台68線快速公路大塞車 邱鏡淳也傳受困車陣

台68線東西向快速公路西向15到18K路段施工，這幾天在上、下班時段大塞車，一度傳出新竹縣長邱鏡淳也受困車陣中。（記者蔡孟尚攝）

2017-03-08  15:19

〔記者蔡孟尚／新竹報導〕台68線東西向快速公路竹東至芎林的東向路段近期施工，加上不斷下雨，造成上、下班時段大塞車，一度傳出新竹縣長邱鏡淳也被困在車陣裡動彈不得，邱鏡淳低調說，他是經過東向路段時看到西向路段塞車，所以要求公路總局改善，自己並沒有塞在車陣裡。

新竹縣政府交通旅遊處處長李銷桂說，今天已經跟公路總局新竹工務段會勘，目前施工的西向15到18K路段，原訂4月15日完工，協調施工包商加緊趕工後，可望趕在本月25日提前完工。

不少經由東西向快速公路通勤新竹市、竹北市的竹東鎮民說，這段道路1日起封閉外側車道和路肩施工，只剩內側車道可供通行，結果這3天的上、下班時間大塞車，嚴重時1個多小時只開2公里，這段快速公路簡直就成了大型停車場，而且聽說邱鏡淳當天也上了塞車路段，卡在車陣裡動彈不得。

邱鏡淳說，他是6日傍晚要從竹北市到五峰鄉參加原住民運動會聖火引燃儀式，經過東西向快速公路的東向路段時，發現對面的西向路段塞車塞得很嚴重，當場就打電話給交通旅遊處要求儘速聯絡公路總局設法改善。

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  • 台68線東西向快速公路西向15到18K路段施工，這幾天在上、下班時段大塞車，一度傳出新竹縣長邱鏡淳也受困車陣中。（記者蔡孟尚攝）

    台68線東西向快速公路西向15到18K路段施工，這幾天在上、下班時段大塞車，一度傳出新竹縣長邱鏡淳也受困車陣中。（記者蔡孟尚攝）

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