毒犯躲攔查假車狂飆 撞爛超商玻璃
2017-03-08 15:15
〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市八德警分局四維派出所員警，昨晚在八德區福國北街、陸光街口發現1輛轎車形跡可疑，上前攔查時，駕車的36歲施姓男子加速逃逸，與警方展開追逐，施男一路違規闖紅燈逃逸，最後衝進路邊房屋騎樓，不僅將停放的機車撞倒，便利商店的玻璃也被撞碎，經警方查獲持有安非他命與吸食器，逮捕送辦。
警方說，施男撞車時一度從副駕駛座下車逃跑，在介壽路上奔逃，員警追逐趨近高喊：「不要動！」施男才停下腳步，被依公共危險罪現行犯逮捕，警方也在施男車子旁約1公尺處發現1包被丟棄在地上的安非他命（0.62 公克）與1個吸食器（已使用）。
施男應訊否認毒品與吸食器是他丟棄的，警方認為卸責之詞，訊後依公共危險、違反毒品危害防制條例罪嫌移送檢方偵辦。
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