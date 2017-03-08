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通緝犯火車站送別女友 一出站就GG了...

2017-03-08  15:15

〔記者黃良傑／高雄報導〕41歲強盜、毒品2案通緝犯許岱華，送女友到左營火車站搭車，才道別步出車站，就被保大迅雷中隊逮個正著，身上起出17小包毒品，重約13.53公克，女友還不知下次和男友見面，得約在看守所了。

保大今天表示先在左營火車站前，發現一對男女違停機車於車站前，當迅雷中隊分隊長林卓材率員警上前盤查，許男和女友離情依依，眼看進站火車將駛離，匆忙將女友送火車，才步出車站外就見員警守在違停機車旁。

警方查出許男（41歲）竟是地檢署105年12月發布強盜、毒品雙通緝的嫌犯，面臨合併3年多的徒刑，員警又在許男的隨身包內，查獲海洛因5.19公克、安非他命8.34公克，以及2組吸食器。

因為許男所騎的機車並非贓車，也非自己的名下，不解警方為何會盤查他，忍不住問警是不是被朋友出賣，告密曝露行蹤，沒想到分隊長神回：「機車停在不該停的地方，我們自然會勸導、盤查」。

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  • 強盜、毒品2案通緝犯許岱華，送女友到左營火車站搭車，才道別步出車站，就被保大迅雷中隊逮個正著，身上起出17小包毒品。（記者黃良傑翻攝）

    強盜、毒品2案通緝犯許岱華，送女友到左營火車站搭車，才道別步出車站，就被保大迅雷中隊逮個正著，身上起出17小包毒品。（記者黃良傑翻攝）

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