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司改會議》14分鐘決定司法官年金？ 瞿海源：一定充分討論

司法改革國是會議今天（8日）進行第三組第二次會議，會議由分組召集人瞿海源（上中）主持。（記者劉信德攝）

2017-03-08  15:08

〔記者黃欣柏／台北報導〕擔任司改國是會議第三組分組委員的台灣大學法律學院教授林鈺雄，今會後受訪時除重申議題篩選疑慮外，更提到議題討論時間太匆促，每個大議題只能討論不到40分鐘，換算之下，等於用14分鐘就要解決司法官的年金問題。分組召集人瞿海源隨後回應指出，必要時會加開會議，一定會盡量讓每個議題都能夠充分討論。

此外，林鈺雄也再度質疑司改國是會議的定位，他強調，必須先釐清司改國是會議究竟是否僅是「諮詢」性質，如是單純找來各界人士交換意見，那他當然願意提供所長，但如果短短14分鐘討論出來的司法官年金結論，可以約束民進黨、約束國會，變成執政黨未來的年金政策，最後當然他不可能跟著去表決，「這真的不可理解。」

會議副執行秘書林峯正回應，司改國是會議所做出的結論，有些能直接由總統府協調法務部或司法院去做，但有些必須經過國會修法，而國會有其獨立的審查權，國是會議不可能要國會照單全收。

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