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職場性騷擾 8成女性吞忍 男性則都不申訴

勞動部調查，很多人在工作場所遇到性騷擾卻未申訴，有苦說不出。照片與新聞內容無關。（資料照，記者黃邦平攝）

2017-03-08  15:07

〔記者黃邦平／台北報導〕今天是婦女節，不少人期待男女更平等，根據勞動部調查，在職場遇到性騷擾的女性受僱者，約8成沒申訴；不過男性遇到性騷擾，有苦在心裡卻說不出，這些受訪者全都沒申訴，有的不知道管道，有的當成是別人開玩笑。

依據勞動部「105年工作場所就業平等概況調查」，有3.5％女性受訪者在工作場所遭遇性騷擾，其中有1.5％加害者為客戶最多，另有1.4％是同事，還有0.8％是上司；這3.5％中有0.7％曾提出申訴，但是其中約3成未獲改善。

女性碰上職場性騷擾卻沒申訴的原因，最多是無奈地當成開玩笑就算了，其次是「怕別人閒言閒語」不申訴，也有少數人反映很難蒐證、擔心丟工作或調職。

另一方面，男性也會遇上職場性騷擾，受訪者中，有0.8％反映遇上性騷擾，其中4分之3來自同事，剩下的來自客戶；但是男性受害者全都沒有提出申訴，半數反映不知道申訴管道，還有人擔心會造成二次傷害。

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