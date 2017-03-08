失智老翁搭車上陽明山 無力付車資幸有暖警助
2017-03-08 14:57
〔記者鄭景議／台北報導〕失智老翁忘了返家路，所幸有熱心員警幫助他返家；本月2日下午，一名計程車司機報案表示車上乘客無力負擔車資，須警協助。原來是一名曹姓老翁欲搭車上陽明山訪友，卻記不得地址，司機見老翁穿著單薄，山上氣溫低，貿然放其下車，恐發生危險，因此請求員警協助查詢身份助其返家。
蘭雅派出所的警員劉軒志、黃俊諺到達現場後，上前詢問其年籍資料，曹翁回應「年紀大，記不得了，且不需協助能自行返家，不解司機為何攔阻不讓其離去」。員警委婉告知其未付清車資，需通知家屬前來協助，老翁無法理解，欲強行離去，員警見老翁全身發抖、疑似失溫，便徵得司機同意，讓曹翁先行至所查證身份並準備熱食提供給老翁食用。
抵達派出所後，發現曹翁稱除了自己姓名外，其餘資料均遺忘，使用戶役政系統交叉比對查詢曹民身份，無法查出其年籍資料。經過討論後，認為曹翁年邁、失智，行動力不高，其住家應為上車地點周邊，於徵得同意下，將其帶往文林路和美崙街口協助認路。巡邏車至士林橋後，曹翁終於認出自己的家，員警才成功送他回家，到了家後曹妻出來迎接得知上述情事，認為蘭雅派出所員警熱心助民、耐心過人，才能協助其失智之曹夫返家，非常感謝。
曹翁不習慣隨身攜帶證件，針對此情況，員警向家屬建議，家中有失智人口，可利用「士林分局指紋建檔辨識身份」的服務，利用指紋特徵，可加速辨認其身分。曹妻也表示日後會詳加注意，對於蘭雅派出所員警積極為民服務的熱誠，感到萬分感謝。
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