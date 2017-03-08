| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
阿富汗軍醫院遭恐攻已2死7傷 位置近美國大使館 強拆蔣介石銅像 蔡丁貴率眾與警爆發衝突
 首頁 > 社會

巡邏見民眾有難 港警隊員施作哈姆立克救命

2017-03-08  14:58

〔記者吳昇儒／基隆報導〕來基隆港搭郵輪的杜姓男子，昨日喝水時不慎吞入瓶蓋內異物噎到，表情痛苦手抓喉嚨、呼吸困難、臉色發青致無法說話；基隆港警總隊保安隊員余忠恩及侯宏達巡邏發現後，立刻使用哈姆立克法施救，重複壓迫杜男腹部，順利幫他將異物吐出，救了他一命。

救人的警員說，因為上課有學到哈姆立克法，剛好學以致用，才能在緊急的情況下，幫杜男將異物排出。家屬及民眾頻頻向員警道謝，直呼員警真是了不起。

保安隊隊長高克濤表示，員警發現民眾有危難時，能主動積極伸出援手，有效防止意外發生並保護民眾生命安全，尤其在面臨情況急迫下，大膽做出正確判斷及作為，是非常不容易，如此「視民如親」及「為民服務」之精神，值得同仁學習。

廣告
  • 基隆港警總隊保安隊員對杜男施作哈姆立克法，救回他一命。（記者吳昇儒翻攝）

    基隆港警總隊保安隊員對杜男施作哈姆立克法，救回他一命。（記者吳昇儒翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 哈姆立克法 異物
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤蔥薑爆魚塊
喝熱湯✤芋頭排骨酥
蜂蜜結晶還能吃嗎？
炒飯一定要用冷飯？
轉寄

標題：巡邏見民眾有難 港警隊員施作哈姆立克救命


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月8日‧星期三‧丁酉年二月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.