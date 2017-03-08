巡邏見民眾有難 港警隊員施作哈姆立克救命
2017-03-08 14:58
〔記者吳昇儒／基隆報導〕來基隆港搭郵輪的杜姓男子，昨日喝水時不慎吞入瓶蓋內異物噎到，表情痛苦手抓喉嚨、呼吸困難、臉色發青致無法說話；基隆港警總隊保安隊員余忠恩及侯宏達巡邏發現後，立刻使用哈姆立克法施救，重複壓迫杜男腹部，順利幫他將異物吐出，救了他一命。
救人的警員說，因為上課有學到哈姆立克法，剛好學以致用，才能在緊急的情況下，幫杜男將異物排出。家屬及民眾頻頻向員警道謝，直呼員警真是了不起。
保安隊隊長高克濤表示，員警發現民眾有危難時，能主動積極伸出援手，有效防止意外發生並保護民眾生命安全，尤其在面臨情況急迫下，大膽做出正確判斷及作為，是非常不容易，如此「視民如親」及「為民服務」之精神，值得同仁學習。
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