小客車疑未注意車況 撞傷蘇花公路管制人員

2017-03-08 14:52

［記者簡惠茹／宜蘭報導］蘇花公路今天中午發生管制人員被撞傷的事故，管制人員被小客車撞上，頭部受傷，彎曲在路邊，表情相當痛苦，送往羅東博愛醫院治療。

今天中午12點50分在蘇花公路123.5公里發生交通事故，43歲陳男，駕駛租賃的小客車，從花蓮往台北方向行駛，但是未注意前方車況，直直撞上正在指揮交通的道路施工管制人員，24歲馬男頭部受傷，意識清楚，送往羅東博愛醫院治療，小客車駕駛接受酒測後，酒測值為0。

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