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洪秀柱批促轉條例塑造社會恐怖氣氛 要求藍委力阻

2017-03-08  15:08

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今日下午舉行立法院黨團幹部授證儀式，黨主席洪秀柱在致詞時期許國民黨團在本會期，要全力阻擋民進黨推動促進轉型正義條例的立法，她痛批這是塑造社會恐怖氣氛、令人髮指的法案。

洪秀柱表示，立法院上會期通過不當黨產處理條例，讓國民黨經歷一段「非常痛苦的情境」，但本會期所要面臨的更是「非常可怕、沒人性、不符民主法制的」促進轉型正義條例草案，她拜託藍軍立委要發揮整體戰力，不論是在質詢、法案審查以及國是論壇臨時提案，都要扮演好在野監督的角色。

洪秀柱提醒立院黨團，過去國民黨執政，一些在野黨立委的臨時提案，國民黨都沒有阻擋，讓這些提案交付行政院研處，但不會處理，如今國民黨已轉為在野黨，如果大家還基於對執政黨立委的尊重，對於一些臨時提案不表示異見，一旦交付行政院研處，就會造成國民黨相當大的傷害，她希望所有藍軍立委要「步步為營」。

洪秀柱強調，國民黨雖然是少數，但仍是國會最大在野黨，其他黨團三、五席就可以攤瘓議事，國民黨還有三十五席，其實是相當大的力量，希望黨團扮演好在野黨角色，發揮整體戰力。

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  • 國民黨主席洪秀柱。（資料照，記者陳志曲攝）

    國民黨主席洪秀柱。（資料照，記者陳志曲攝）

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