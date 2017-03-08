相約燒炭殉情他獨活 電競教練面臨最重7年徒刑

2017-03-08 14:28

〔記者黃捷／台北報導〕杜姓電競教練前年與交往5個月的王姓女友相約燒炭殉情，未料他僥倖獨活，王女母親認為女兒沒理由自殺，控告杜男殺人、教唆自殺；杜男受訊時承認與王女謀為同死，共同購買安眠藥、木炭，士林地檢署認定他的確有「幫助」王女自殺，今依加工自殺罪將起訴杜男，他可能面臨最重7年徒刑。

檢警調查，杜男曾任業餘電競選手，專攻線上遊戲Special Force 2（特種部隊2），事後轉任教練，2015年8月與王女相約燒炭殉情，杜男幾個小時後獨自醒來，王女當時卻已沒有呼吸，杜男欲改跳樓輕生，所幸被趕來的警消勸下，被問及為何要與女友輕生，他竟說：「我們要保留最美好的這一刻！」

王女雙親得知女兒死訊，認為女兒不可能跟認識僅5個月的男友殉情，認為不是被杜男殺害，就是杜男叫唆女兒自殺，但因杜男案發數小時後，體內仍殘留10%濃度的一氧化碳，且遺書的字跡經比對，證明由王女親筆寫下，士檢因而認定杜男罪嫌不足，處分不起訴。

王女雙親無法接受結果提出再議，高檢署認為雖無證據指杜男殺人、教唆自殺，但他行為有幫助自殺的嫌疑，發回士檢續查。

士檢再傳杜男複訊，因杜男承認與王女約好殉情後，2人共同至藥局買安眠藥，再至大賣場買木炭，大賣場監視器也拍到2人一同進出，證據確鑿，因而認定杜男幫助自殺，改依加工自殺罪將他起訴。

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