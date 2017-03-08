阿伯要買點數 「小7」機警阻詐

2017-03-08 13:57

〔記者許國楨／台中報導〕黃姓男子接到詐團「假綁架真詐財」電話，要求購買遊戲點數告知序號及密碼後才肯放人，否則將對兒子不利，黃男擔心兒子安危衝到超商因沒買過點數向店員請教，店員覺得年近七旬黃男不像是會購買點數的客人直覺有異機警，所幸警方最後確認黃男兒子平安無事及時阻詐。

台中市第二分局育才派出所警員曾芝宜、時國梁上週五接獲轄內興進路上一家7-11超商報案，表示店內有客人疑接到詐騙電話，曾員等人趕往了解原委，得知原來是68歲的黃姓男子剛剛在住處接到詐團「假綁架真詐財」電話。

對方以兒子欠錢為由要求購買遊戲點數抵債，由於電話那頭傳來急促的聲音「爸爸!趕快救我，我被打的好慘」，愛子心切的黃男擔憂兒子安危立馬衝去超商購買點數。

但因黃男沒有買過遊戲點數，不知道購買流程便向店員請教，二名店員覺得已高齡的阿伯不像是會購買點數的客人，且阿伯表情異常慌張疑遭詐騙，經再三詢問黃男依然堅持要買點數只好通知警方。

員警詳細解釋這是詐騙老梗，黃男雖抱持疑慮仍想要買點數救兒子，警方詢問黃男及黃妻有無兒子的電話，結果二老都沒記住兒子聯絡方式，只知道兒子在大甲區某螺絲工廠上班，員警立刻上網查詢終於聯絡上黃男兒子，黃男此時才恍然大悟相信遇到詐騙，對警方積極協助保全老本，感激不已。

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