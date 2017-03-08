酒駕理由一堆 男稱啤酒喝1手酒測超標10倍

2017-03-08 13:54

〔記者徐聖倫／新北報導〕光啤酒就讓酒測超標10倍？56歲陳姓男子昨下午1時許開車行經新北市新店復興路，他因擦撞1輛轎車警方據報趕抵，陳某經酒測，呼氣酒測值竟高達每公升1.49毫克，當場被逮的他直說「我只喝1手啤酒」。

警方調查，陳某本就是酒駕累犯，有公共危險前科，警方斥「你不知道6日新莊才1個酒駕累犯害1死12傷嗎？你有沒有一點羞恥心？」偵訊時，陳某承認喝酒上路，但他還是堅稱只喝1手，也就是6瓶鋁罐裝啤酒。訊後，警方依公共危險罪嫌將陳某移送法辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆