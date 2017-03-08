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情侶兼差網售「潘朵拉」假貨 遭保二查獲

2017-03-08  13:54

〔記者黃良傑／高雄報導〕由韓星孫藝珍代言的丹麥「PANDORA」（潘朵拉）精品串飾出現仿品，保二總隊網巡發現後，佯裝買客下標送鑑確認，即展開搜索偵辦，在楠梓逮捕主嫌吳女和戴姓男友，查獲700多件仿冒膺品、帳冊，推估2人年營業額高達500萬，侵權巿值200多萬元。

吳女（25歲）坦承與男友兼差搞網拍，去年自淘寶網訂、進貨，但中國賣家出貨前堅稱是真品；戴姓男友（29歲）表示，只是幫女友網拍，不曉得貨品是膺品。警方比對仿品與真品後發現，仿品幾可亂真，經詢問門市專櫃得知，該產品不做線上銷售，官網只提供產品目錄和門市地點。

另消費者可從物料、顏色、設計排列、造型分辨，比對精品串飾的不同，此外，100年6月前的「PANDORA」（潘朵拉）首飾上的品質標記，只有數字而非英文字母。

警方調查，主嫌吳女原在電子公司擔任視覺設計，她與男友同居楠梓住處，而且都有正當工作，吳女自去年初起，向淘寶網平台尋找賣家，批購PANDORA飾品來台網售，成本僅400至900元不等，再以2倍價格販售網友牟利，警方發現，真品原價2、3千元不等，吳女便以低價網拍，吸引許多買家下標訂購，估計每月業績約40多萬元。

保二總隊刑大偵三隊發現拍賣網站有人侵權販售，還成立臉書粉絲團攬客，因價格偏低吸引許多買家，警方偵辦後今依商標法將2人送辦。

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  • 情侶檔兼差網售PANDORA（潘朵拉）仿品，遭保二刑大偵三隊查獲。（記者黃良傑攝）

    情侶檔兼差網售PANDORA（潘朵拉）仿品，遭保二刑大偵三隊查獲。（記者黃良傑攝）

  • 情侶檔兼差網售PANDORA（潘朵拉）仿品，警方查獲700多件仿冒膺品及帳冊。（記者黃良傑攝）

    情侶檔兼差網售PANDORA（潘朵拉）仿品，警方查獲700多件仿冒膺品及帳冊。（記者黃良傑攝）

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