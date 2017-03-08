迷彩服怪盜？ 高雄、台東傳國軍迷彩服被偷

2017-03-08 14:40

〔即時新聞／綜合報導〕一名陳姓志願役士兵日前休假返回台東住家，將新版數位迷彩服洗好晾在室外，沒想到竟不翼而飛，無獨有偶，高雄同樣發生迷彩服遭竊事件，軍方呼籲休假弟兄須小心防範。

根據《聯合報》報導，陳姓志願役士兵質疑表示，國軍迷彩服在去年由上一代的大迷彩換成新的數位迷彩服，但現在每位官兵都只有兩套，衣服被偷後讓他十分氣憤，懷疑是不是市面上買不到國軍剛換裝的數位迷彩，所以很搶手？

陸軍台東地區指揮部政戰主任梁庭蔚指出，日前曾聽聞高雄有現役官兵的迷彩服在家遭竊，沒想到台東也有迷彩服遭竊事件，真的太誇張。梁庭蔚研判，目前市面上還買不到國軍的數位迷彩服，有可能是軍事迷或是從事生存遊戲的玩家所為。