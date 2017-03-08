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亂停車被圍棧板還學不乖 這次還加亂倒垃圾

2017-03-08  13:33

〔記者徐聖倫／新北報導〕學不乖！新北市中和區好市多賣場在今年1月被爆料公社PO出1輛亂停在其卸貨區的紅色轎車被疊起的棧板團團圍住，當時網友紛紛痛斥紅車車主「亂停活該」，然這位車主似乎沒在理會，持續將他的車隨意亂停，日前又被網友拍下這輛紅車又停在鄰近商場的「私人」臨時停車格，亂停也罷，這名車主還亂丟自家垃圾在該車格旁，氣得該商場程姓女員工拍照PO網求援。

據了解，紅車車主是1名約20多歲男子，而該停車格並非在一般巷弄內，是在商場內部，程女表示這些車格是商場承租，屬私人使用，外車不該亂停，她試過口頭勸阻、貼公告，但都未果，且車主不但亂停，他離開時還會用機車占位，甚至亂丟自家垃圾，讓程女很是苦惱。

網友也群起為程女想方設法，其中網友們並不建議將鑰匙孔灌3秒膠，或是從頂樓潑灑豆漿腐蝕該車鈑金的違法方式，要程女直接向司法單位告發比較實在，同時在該地設置立牌明示「私有土地禁止外車進入，違者每小時按500元計費或提告」。

新北市中和警分局表示，民眾若私人土地遭亂停車，可張貼公告該地為私有，亂停已涉及侵權，如有車主執意要將汽車亂停，不排除循法律途徑告發，同時拍照存證，以維護自身權益。

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  • 今年1月紅車亂停好市多卸貨區被圍上棧板。（記者徐聖倫翻攝）

    今年1月紅車亂停好市多卸貨區被圍上棧板。（記者徐聖倫翻攝）

  • 這次紅車又亂停私人車格，還亂丟自家垃圾。（記者徐聖倫翻攝）

    這次紅車又亂停私人車格，還亂丟自家垃圾。（記者徐聖倫翻攝）

  • 紅車亂停在私人車位被拍照PO網。（記者徐聖倫翻攝）

    紅車亂停在私人車位被拍照PO網。（記者徐聖倫翻攝）

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