婦人亂過馬路害死騎士 刑事被判6月、還要賠565萬餘元

李姓騎士閃避亂過馬路陳姓婦人當場摔車，失控撞倒陳婦後，再駛入對向撞上轎車才停住。（記者林嘉東翻攝）

2017-03-08 13:31

〔記者林嘉東／基隆報導〕亂過馬路代價不輕！陳姓婦人與家人用完晚餐，捨30公尺外斑馬線不走，直接穿越馬路，不僅被撞傷，還害李姓騎士摔死。陳婦刑事被處6月徒刑，得易科18萬元罰金，民事部分，她被法院判處要賠償李的雙親扶養、精神慰撫金共565萬3187元。

判決指出，54歲陳姓婦人前年9月某日晚間與家人用完晚餐，欲到北寧路到對面停車場搭車，捨30公尺外斑馬線不走，任意穿越馬路。

陳婦突然穿越馬路，使得載著吳姓女友的李姓騎士閃避不及，在撞及陳婦後，失控滑行至對向車道，再撞上徐姓駕駛的轎車才停住。

李因頭部、頸椎骨折傷重，當場死亡；吳女則受有肝臟破裂、肺部挫傷等傷。

檢察官調查後，認定陳婦任意穿越馬路，導致李姓騎士摔車致死，依過失致死罪嫌起訴她，法院已於日前判陳婦6月徒刑。

李某的雙親另向陳婦求償喪葬、醫療、扶養費與精神慰撫金共665萬3187。

法院認為，李某身故時年僅30歲，只因陳婦任意穿越馬路的疏失，導致李某面對白髮人送黑髮人的傷痛，陳婦要給付李某雙親各150萬精神慰撫金，加上扶養、喪葬等費用，合併要賠償李的雙親共565萬3187元。