「冠脂妥」偽藥案 2嫌帳戶上百萬被查扣

2017-03-08 13:24

〔記者陳慰慈／新北報導〕出身藥局世家的潘立武，與男子潘駿達涉嫌偽製批號MV503的降血脂藥物「冠脂妥」，遭法院羈押禁見，食藥署昨宣布全面回收「冠脂妥」，新北地檢署已查扣2人帳戶內的上百萬元，另還將清查2人名下汽車與不動產，避免脫產，作為保全罪證犯罪所得之必要。

除批號MV503的「冠脂妥」，檢方也將針對2人是否亦涉嫌製造批號MK479的「冠脂妥」偽藥，及外傳也有偽藥疑慮的「力清之」、「維妥力」、「佳糖維」3藥品，進行全面調查，並追查下游廠商及2嫌如何取得偽藥製程，原廠是否有內神通外鬼之嫌，全案擴大偵辦中。