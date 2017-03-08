| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
經典賽 LIVE》中國全場僅1安 古巴敲14安打6分獲勝
 首頁 > 社會

「冠脂妥」偽藥案 2嫌帳戶上百萬被查扣

2017-03-08  13:24

〔記者陳慰慈／新北報導〕出身藥局世家的潘立武，與男子潘駿達涉嫌偽製批號MV503的降血脂藥物「冠脂妥」，遭法院羈押禁見，食藥署昨宣布全面回收「冠脂妥」，新北地檢署已查扣2人帳戶內的上百萬元，另還將清查2人名下汽車與不動產，避免脫產，作為保全罪證犯罪所得之必要。

除批號MV503的「冠脂妥」，檢方也將針對2人是否亦涉嫌製造批號MK479的「冠脂妥」偽藥，及外傳也有偽藥疑慮的「力清之」、「維妥力」、「佳糖維」3藥品，進行全面調查，並追查下游廠商及2嫌如何取得偽藥製程，原廠是否有內神通外鬼之嫌，全案擴大偵辦中。

廣告
  • 原廠外盒上冠脂妥的「妥」字，最上面的一劃較撇（上），仿冒品的「妥」字則較平（下）。（圖由台灣阿斯特捷利康公司提供）

    原廠外盒上冠脂妥的「妥」字，最上面的一劃較撇（上），仿冒品的「妥」字則較平（下）。（圖由台灣阿斯特捷利康公司提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 偽藥 冠脂妥
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤蔥薑爆魚塊
喝熱湯✤芋頭排骨酥
蜂蜜結晶還能吃嗎？
炒飯一定要用冷飯？
轉寄

標題：「冠脂妥」偽藥案 2嫌帳戶上百萬被查扣


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月8日‧星期三‧丁酉年二月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.