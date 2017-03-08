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鳳山死亡車禍影片曝光 事故原因竟是...

2017-03-08  13:20

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市昨天深夜驚傳死亡車禍，造成1死4傷，檢警今相驗認定肇事騎士頭顱破裂致死，違規跨越雙黃線逆向行駛責任明確，將5名車禍關係人無保請回，全案警方將函請高雄地檢署參酌處理。

高市1名洪姓機車騎士（37歲）昨天深夜10時許，沿著鳳林路大寮往鳳山方向，違規跨越雙黃線逆向行駛到對向車道，與1部休旅車發生擦撞後，連續碰撞4部機車，造成3男1女受傷送醫。

警方據報勘驗現場，洪男頭顱破裂，當場慘死現場，其餘3男1女受皮肉傷，所幸無生命危險。

檢警今天相驗，認定洪男違規跨越雙黃線逆向行駛責任明確，致命傷則是頭顱破裂致死，將休旅車駕駛及3男1女騎士共5名車禍關係人，全數無保請回，全案警方將函請高雄地檢署參酌處理。

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  • 警方勘驗現場。 （記者陳文嬋攝）

    警方勘驗現場。 （記者陳文嬋攝）

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