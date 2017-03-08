互毆案首開庭 李妍憬自詡「乖一點」

2017-03-08 13:12

〔記者溫于德／台北報導〕31歲女藝人李妍憬（本名李妍瑾），去年10月酒後和劉姓友人搭計程車回家，卻不滿司機賀業輝急煞又猛踩油門，先出腳踢椅背，後遭司機拉下車，雙方隨即在街口展開互嗆、互毆，過程遭路人拍下。李、劉與賀均被獲報前來的員警帶回警局偵辦，台北地檢署今年1月依傷害、公然侮辱罪起訴李、賀。台北地院今就本案首度開庭，李女對於賀先生堅持要錢，當庭泣訴，實在無法接受；庭後自詡，「我以後會乖一點」。

李妍瑾、劉女今在律師陪同下一同出庭應訊；賀男方面，則以未收到傳票為由，並未出庭，但法官已當庭去電取得聯絡，庭後將寄送下次開庭傳票，要求務必出庭受審。

李妍瑾開庭過程死咬對方「就是要錢」，哭著說，賀男一開始堅持要求50萬賠償，但經調解後，仍堅持索賠15萬，劉女與我完全無法接受；她也說，「告訴人（指劉女）是完全的被害人，我則是公眾人物，都很想和解」，且案子對生活造成很大的影響，希望不要在媒體上資源浪費，為此，遠離台灣，暫赴上海。

劉女接話則還原賀男在調解時所說，「不管你們兩個是誰，就是要15萬」，她感到對方「惡劣又傲慢」、「從頭到尾就是要錢」。陪同出庭的律師則說，賀先生很不友善，就是要錢，若再談，意義不是很大。

法官對李妍瑾方面則是曉以大義提到，「不要拳頭對拳頭，一定要有一方把拳頭張開，才有談的空間」；此時李妍瑾方面才同意再行調解，法官先訂下次庭期為下月5日上午11時20分，期間將安排調解庭。

庭後的李妍瑾再三強調，整起官司並非大事，盼能不浪費社會資源、官司盡早落幕，最後補上一句「我以後會乖一點」；對於之後開和解庭時，賀業輝若是相同態度，李妍瑾該如何回應，律師則擋在李回答前表示，不預設立場。

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