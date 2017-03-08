閃對向來車 女翻車衝入稻田嚇壞

2017-03-08 13:13

［記者王涵平／台南報導］林姓婦人昨日駕車行經台南市東山區北勢寮段，疑因閃避對向超車來車，整輛車飛衝入稻田內受困車內，東河派出所所長岩東華獲報趕抵現場，立即脫鞋下田，順利將驚魂未定的林女救出。

48歲林女昨日傍晚駕車經新東公路北勢寮段由東向西行駛，車道上突然衝出一輛欲超車的自小客，林女閃避不及，車子往旁飛衝入剛插秧的稻田內，翻滾一圈後深陷爛泥中，行經民眾目擊後打電話報警。

東河派出所所長岩東華獲報趕往，目擊民眾表示車內駕駛遲未出來，擔心安危，岩東華二話不說，立即脫下鞋、捲起褲管，走下田衝往該車查看，用力將駕駛座車門拉開，看見林女毫髮無傷，但受到相當大的驚嚇，先將林女帶上獲報前來的救護車，林女表示所幸有繫安全帶，初步檢查後並無大礙，拒絕就醫，由家人前來接回，林女與家屬向警方感謝不已。