他真狂！送女警玫瑰花、大唱義大利情歌

臺中市警察局長陳嘉昌高唱義大利情歌「戀愛中的大兵」，擄獲婦女員工的心!（記者廖耀東攝）

2017-03-08 13:05

〔記者廖耀東／台中報導〕三月八日婦女節，臺中市警察局表達對局裡女性員工的關懷與鼓勵，局長陳嘉昌及三位副局長，特別準備200朵玫瑰花，獻給現場每一位女警及警察局員工。

局長陳嘉昌致詞時，呼應大家的訴求，完全不打官調，直接介紹即將獻唱的情歌「戀愛中的大兵」。他說明，這首歌源於第一次世界大戰1916年奧匈帝國攻打義大利的戰事，已經有100年的歷史，內容主要述說「妳是我世上最思慕的人.....」一首義大利情歌獻給婦女員工們，驚艷全場。許多人並不知道局長要唱義大利文，雖不懂歌詞，但在局長悠揚歌聲帶領下，處處驚訝神情。直說回家後要跟先生嗆聲，「今天有男人對你老婆唱情歌喔」!

隨後發送玫瑰花下，有人討抱抱，在作風親民的局長高唱聲中，鼓勵每一個在職場上奮鬥的女性，「因為有妳們的努力，讓社會充滿溫馨且更和諧的力量」。