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車站外遇搶 妙齡女奮勇阻止卻遭撞受傷

2017-03-08  13:04

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣一名29歲林姓男子因缺錢花用，竊取一輛小貨車開到北湖火車站外，見一名妙齡女子獨自行走，竟趁機搶走皮包後衝回車上，女子勇敢地上前抓住方向盤不讓他走，拉扯過程車子衝撞花圃，林嫌卻故意用力推車門，害被害人跌倒瘀青，林嫌最後棄車逃逸。警方昨循線逮捕林嫌，訊後依搶奪、傷害罪嫌送辦。

縣警局竹北分局調查，有毒品、強盜等多項前科的林男，平時做工維生，因為缺錢花用，心生歹念，在桃園楊梅幼獅工業區竊取一輛小貨車後，沿台31線南下物色目標，在2月27日下午2點多停靠在北湖火車站外面，見這名陳姓女子一個人走在站前，見機不可失，從後奪取側背包。

警方說，在一陣拉扯後，林嫌搶走陳女的皮包後衝回車上欲逃離，被害人十分勇敢，衝上前伸進駕駛座車窗內，抓住方向盤不讓他走；車子因無法轉彎而滑行撞上花圃，林嫌為逃離現場，用力推車門撞擊攀在駕駛座車窗上的陳女，害她跌在花圃上，多處瘀青，林嫌見情勢不對，最後棄車逃逸。

陳女隨即向警方報案說，搶匪全身穿著黑色衣服，趁她不備搶走側背包，損失約3000元禮券等物品，並痛批歹徒施暴，十分可惡！案發後，竹北分局成立專案小組，調閱監視器以車尋人，最後鎖定林嫌涉案，經被害人指認，7日將林嫌逮捕到案。

警方說，因證據確鑿，林嫌坦承犯案，並供稱犯案穿著衣物和被害人物品，都棄置大水溝內。

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  • 有毒品、強盜等前科的林姓男子平時做工維生，因為缺錢花用，心生歹念，在桃園楊梅幼獅工業區竊取一輛小貨車後開始犯案。（記者廖雪茹翻攝）

    有毒品、強盜等前科的林姓男子平時做工維生，因為缺錢花用，心生歹念，在桃園楊梅幼獅工業區竊取一輛小貨車後開始犯案。（記者廖雪茹翻攝）

  • 29歲林姓男子竊取一輛小貨車開到北湖火車站外，見一名妙齡女子獨自行走，竟趁機搶走她的側背包。（記者廖雪茹翻攝）

    29歲林姓男子竊取一輛小貨車開到北湖火車站外，見一名妙齡女子獨自行走，竟趁機搶走她的側背包。（記者廖雪茹翻攝）

  • 林嫌趁機搶走陳女皮包後衝回車上，陳女勇敢地上前抓住方向盤不讓他走，但林嫌最後仍棄車逃逸。（記者廖雪茹翻攝）

    林嫌趁機搶走陳女皮包後衝回車上，陳女勇敢地上前抓住方向盤不讓他走，但林嫌最後仍棄車逃逸。（記者廖雪茹翻攝）

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