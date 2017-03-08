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經典賽 LIVE》中國全場僅1安 古巴敲14安打6分獲勝
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嫖客網約年輕爆乳辣妹 開燈後變44歲大媽嚇傻

2017-03-08  12:54

〔記者曾健銘／新北報導〕中國籍36歲賈姓、44歲鄭姓女子，日前假藉觀光名義來台賣淫「淘金」，以每次3000元價格幫客人按摩並提供全套性服務，新莊警方日前接獲線報，昨日登門查緝，當場逮獲賈、鄭女與2名嫖客，警方開燈搜索，卻讓24歲的張姓男客嚇得大叫：「阿娘喂，怎麼那麼老？」原來當時鄭男在燈光灰暗下被引導進入房內，根本沒注意到應召女子竟是大他20歲的「阿姨」，讓他直呼：「根本碰到詐騙集團！」

新莊分局表示，日前執行網路巡察時，發現某論壇文章標題標榜「什麼都敢、一對一服務」、「紓壓最佳選擇」、「美女師傅任你選」，又附上露事業線、泳裝照的養眼照，研判是應召業者掛羊頭賣狗肉。

警方循線追查發現應召站藏身新莊區中港路、中安街的套房內，經連日蒐證，昨晚9時許登門查緝，當場逮捕賈姓、鄭姓女子以及2名嫖客，搜出使用過的保險套以及營業所得6000元，眼見紙包不住火，2女承認賣淫。

新莊分局表示，經追查發現套房承租人為台籍的林姓女子，目前已約談其到案釐清是否為應召站負責人，訊後先依社會秩序維護法對4人開罰。

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  • 業者在網路張貼爆乳美女照吸引嫖客。（記者曾健銘翻攝）

    業者在網路張貼爆乳美女照吸引嫖客。（記者曾健銘翻攝）

  • 中國籍44歲鄭姓女子遭逮捕。（記者曾健銘翻攝）

    中國籍44歲鄭姓女子遭逮捕。（記者曾健銘翻攝）

  • 警方逮捕賈姓中國籍女子。（記者曾健銘翻攝）

    警方逮捕賈姓中國籍女子。（記者曾健銘翻攝）

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