七旬翁谷關泡湯昏倒 送醫不治
2017-03-08 12:50
〔記者李忠憲／台中報導〕強烈冷氣團來襲，72歲陳姓老翁昨晚與台中市總公會成員搭乘遊覽車到谷關入住谷關大飯店，今天清晨7點與3、4位友人到大眾池泡湯。陳翁卻在7點半左右突然身體不適，「咳」了一聲後整個人就沉入水裡。
飯店人員得知立刻通報119，並現場使用簡易AED急救，但救護人員到場時，發現他已無呼吸心跳，立刻將他抬上救護車，緊急送往東勢農民醫院急救，半小時後仍回天乏術。
和平分局表示，老翁友人說，當時聽到陳翁乾咳一聲，就沉入水中。目前已聯繫到他兒子，等他兒子說明才能知道是否有無病史，死因則有待檢察官相驗。
光田綜合醫院老年醫學科主任李秉學提醒，飯前30分鐘和飯後1小時內、酒後或飲酒過量都不可泡溫泉。泡溫泉原則泡5～10分鐘就要休息，若有感覺頭暈、胸悶、心悸就要馬上停止。適時補充水分，避免血壓過低，有心血管疾並切勿泡溫泉。
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