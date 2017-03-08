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做賊喊捉賊！警拆穿慣竊認栽

2017-03-08  12:47

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林斗南延平路二段一輛小貨車失竊，斗南派出所前天獲報調閱各路監視器鎖定一名鍾姓慣竊涉案，沒想到鍾嫌昨天報案發現一輛疑似失竊小貨車，員警到場查看確定失竊車輛，不動聲色將鍾嫌帶回派出所再拆穿謊言，讓鍾嫌啞口無言。

斗南派出所前天接獲民眾報案，指其停放在路邊的小貨車失竊，員警調閱多處路口監視，鎖定住石龜里的鍾姓慣竊（65歲，有5、60件竊盜及侵占、毒品及公共危險等前科），本想昨天通知他到案說明，沒想到一早他竟到派出所報案，指福德陸橋下停放一輛小貨車疑似失竊車。

員警到場查看，該小貨車即是失竊車輛，鍾嫌以為自己計謀成功，沒想到警方早已掌握他竊車證據，怒斥他「作賊喊捉賊」，只好坦承竊車代步，擔心被逮才會向警方通報發現失竊車。

警方表示，鍾嫌因竊盜案服刑假釋不到2個月，卻完全沒有悔意，3日才因涉嫌竊取機車被斗南分局員警查獲，才沒幾天又因涉嫌偷小貨車被逮，訊後依竊盜罪嫌移送法辦。

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  • 鍾姓慣竊又涉嫌竊車被斗南警方查獲。（記者黃淑莉攝）

    鍾姓慣竊又涉嫌竊車被斗南警方查獲。（記者黃淑莉攝）

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